Kozan ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Turgutlu Mahallesi'nde bir keçinin kayalıkta mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

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