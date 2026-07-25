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        Kozan ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 21:37 Güncelleme:
        Kozan ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Turgutlu Mahallesi'nde bir keçinin kayalıkta mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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