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        MHP Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım basın mensuplarıyla buluştu

        MHP Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 15:04 Güncelleme:
        MHP Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım basın mensuplarıyla buluştu

        MHP Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yıldırım, bir restoranda düzenlenen buluşmada, gazetecilerin Adana'nın hafızası ve bilgi kaynağı olduğunu söyledi.

        Basın mensuplarıyla tanışma yemeğini geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini belirten Yıldırım, "Sizlerden şehir hakkında raporlar isteyeceğiz. Sizlere her türlü desteğe de hazırız, birlikte hareket edeceğiz." diye konuştu.

        Yıldırım, daha sonra sorularını yanıtladığı basın mensuplarıyla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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