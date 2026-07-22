Üniversiteliler yaz tatilinde Adana'daki çocuklara gönüllü eğitim veriyor

BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) bünyesinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, yaz tatilini dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara deneyimlerini aktararak geçiriyor.



Adana, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bursa, Mersin, Niğde ve Şanlıurfa'daki üniversitelerde eğitim gören 22 öğrenci, tatilde çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla vakfa başvurdu.



Başvurularının onaylanmasıyla eğitim sürecinden geçen üniversiteliler, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki TEGV Süleyman Özgentürk Öğrenim Birimi'nde bir araya geldi.



Gönüllüler, İngilizce, sanat, müzik, bilim ve spor alanlarında hazırlanan etkinlikleri dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarla buluşturuyor.



Oyun temelli uygulamalar, atölye çalışmaları ve grup etkinliklerinde çocuklara rehberlik eden gençler, miniklerin tatili verimli geçirmesini sağlıyor.



- "Çocukların geleceği için faydalı olmak istedim"



Bahçeşehir Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Melisa Yılmaz, AA muhabirine, eğitim gönüllüsü olmanın kendisine iyi geldiğini söyledi.



Yaz tatilini çocukların gelişimine katkı sunarak geçirdiğini dile getiren Yılmaz, "Geçen yıl tatil için Adana'ya geldiğimde çok fazla boş vaktim vardı. Bu kez tatil yapmanın ötesine geçmek ve çocukların geleceği için faydalı olmak istedim." dedi.



Yılmaz, çocukların etkinliklerde eğlenerek öğrendiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Buraya ilk geldiğimde yapabileceğime dair çelişkilerim vardı ama sonra onlarla ne kadar iyi anlaştığımı ve ruhlarına dokunabileceğimi gördüğümde kalmaya devam etmek istedim çünkü geleceğimiz çocuklar ve onların ruhuna dokundukça, eğlendikçe ve mutlu oldukça ne kadar değiştiklerini gördüm."



- "Onların yüzündeki gülümsemeyi görünce mutlu oluyorum"



Çukurova Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Elif Es de çocukluk yıllarında dezavantajlı bölgede büyüdüğünü ve TEGV'deki gönüllülerin bilgi ve deneyimleri sayesinde kendisini geliştirme fırsatı bulduğunu kaydetti.



Çocukların yüzündeki mutluluğun, tüm emeklerinin karşılığı olduğunu anlatan Es, "Benim de çocuklara öğreteceklerim var. Onların yüzündeki gülümsemeyi görünce mutlu oluyorum. Çocukken hayatıma dokunan gönüllülerden gördüklerimle ben de buradaki çocukların hayatına dokunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



İngilizce Öğretmenliği Bölümünde okuyan 19 yaşındaki Seda Balım Ürkmez ise çocuklara sanat ve yabancı dil eğitimi verdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Sanat benim için çok önemli ve bunu onlara aşılayabildiğim için çok mutluyum. Yaz tatilimi verimli şekilde geçirmeyi çok seviyorum. Çocukların da boş zamanlarını böyle güzel etkinliklerle geçirmelerine katkı sağlıyorum. Bu etkinlikleri herkes ücret karşılığında yapabilir ama ben gönüllü bir şekilde yapıyorum. Çocukların bana verdiği sevgi benim için çok değerli."

