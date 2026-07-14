Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman protokolünden 15 Temmuz mesajı

        Adıyaman protokolünden 15 Temmuz mesajı

        Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Adıyaman protokolünden 15 Temmuz mesajı

        Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklama yaptı.


        Vali Abdullah Küçük, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletine, bayrağına, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkan Türk milletinin, dünyada eşine az rastlanır bir direniş sergilediğini belirtti.

        15 Temmuz gecesinde milletin istiklal ve istikbali uğruna büyük bir fedakarlık gösterdiğini ifade eden Küçük, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz gecesi, istiklali ve istikbali uğruna canını hiçe sayarak FETÖ ihanet şebekesine karşı göğsünü siper eden, vatanı ve ay yıldızlı bayrağı uğruna şehadete yürüyen 251 kahraman şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; büyük bir cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisiyle gazilik onuruna erişen kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve hayırlı ömürler diliyorum."

        AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış da, 15 Temmuz'un, Türk milletinin darbecilere karşı iradesini ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        Alkayış, mesajında, "15 Temmuz, aziz milletimizin hainlere karşı tanklar ve tüfekler önünde adeta etten duvar örerek göğüs gerdiği, vatanını ve istikbalini darbecilere teslim etmediği gecenin adıdır." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanı, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütün olduğunu tüm dünyanın bir kez daha gördüğünü vurgulayan Alkayış, milletin demokrasiye sahip çıkarak darbe girişimini bertaraf ettiğini ve bu zaferin Türk tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak yerini aldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Mara ve Musalla mahallelerinde asfalt çalışması
        Mara ve Musalla mahallelerinde asfalt çalışması
        Başkan Torunoğlu, 15 Temmuz ile ilgili açıklamalarda bulundu
        Başkan Torunoğlu, 15 Temmuz ile ilgili açıklamalarda bulundu
        Seyir halindeki otomobil alev aldı
        Seyir halindeki otomobil alev aldı
        Başkan Ekrem Çadır'dan 15 Temmuz Mesajı
        Başkan Ekrem Çadır'dan 15 Temmuz Mesajı
        Adıyaman'da "Kunduracı Göğsü"ne kapalı yöntemle başarılı müdahale
        Adıyaman'da "Kunduracı Göğsü"ne kapalı yöntemle başarılı müdahale
        AKEM'de veliler ve çocuklar aynı atölyede resim eğitimi alıyor
        AKEM'de veliler ve çocuklar aynı atölyede resim eğitimi alıyor