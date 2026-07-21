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        Adıyaman'da 2 bin 256 çift evlilik kredisi desteğinden yararlandı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında Adıyaman'da bugüne kadar 2 bin 256 çift faizsiz evlilik kredisi desteğinden yararlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Adıyaman'da 2 bin 256 çift evlilik kredisi desteğinden yararlandı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında Adıyaman'da bugüne kadar 2 bin 256 çift faizsiz evlilik kredisi desteğinden yararlandı.

        Bakanlığın 2024 yılında hayata geçirdiği proje kapsamında Adıyaman'dan bugüne kadar 4 bin 541 çift başvuruda bulundu. Başvuruları uygun bulunan 2 bin 256 çifte, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin lira kredi desteği sağlandı.

        Projeden yararlanan çiftlerden, Adıyaman merkeze bağlı Ahmethoca köyünde yaşayan Murat ve Serap Gözübüyük de 2024 yılında aldıkları 150 bin liralık kredi desteğiyle evlendi.

        Çiftin evliliklerinin birinci yılında Demsal ve Delal isimli ikiz kız çocukları dünyaya geldi. Proje kapsamında ikiz çocuk sahibi olmaları nedeniyle Gözübüyük çiftinin kredi borcu silinerek hibe edildi.

        Bir yaşına giren ikizleri ve aileyi Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat ziyaret etti.


        Karataş ve Polat, çocuklara çeşitli hediyeler vererek aileyle bir süre sohbet etti.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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