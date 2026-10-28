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        Adıyaman'da 29 Ekim'de belediye otobüsleri ücretsiz olacak

        Adıyaman Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim Perşembe günü belediye otobüslerinin gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Adıyaman'da 29 Ekim'de belediye otobüsleri ücretsiz olacak

        Adıyaman Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim Perşembe günü belediye otobüslerinin gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

        Adıyaman Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kapsamında kent içi ulaşımda ücretsiz toplu taşıma uygulaması gerçekleştirecek. Uygulama kapsamında, 29 Ekim 2026 Perşembe günü belediyeye ait tüm otobüs hatlarında gün boyunca ücret alınmayacak. Böylece vatandaşların Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, bayram ziyaretlerine ve kent genelinde düzenlenecek etkinliklere ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

        Belediye otobüslerinin gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde hemşehrilerimizin bayram sevincine ortak olmak ve kutlama etkinliklerine katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla 29 Ekim Perşembe günü belediyemize ait otobüslerimizi tüm hatlarda gün boyunca ücretsiz hizmete sunuyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmaya, bu büyük mirası gelecek nesillere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; tüm hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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