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        Adıyaman'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinliği düzenlendi

        Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Adıyaman'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinliği düzenlendi

        Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi.

        5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında İndere Deprem Konutlarında çevre yürüyüşü yapıldı. Vatandaşlar, öğrenciler ve partililer pankartlar ile yürüyerek,"çevremizi temiz tutalım" sloganı attı.

        Yürüyüş sonrasında katı atıklardan yapılan eserler ve resimlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından katılımcılara fidan dağıtımı yapıldı.

        Programda açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır, günün öneminden bahsederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, biz parti olarak, toplum olarak temiz insan, temiz ahlak, zararlılarla mücadele eden bir partiyiz. Tabii ki temiz ahlak, temiz insan, temiz toplumun tamamlayıcı unsuru temiz, yeşil, yenilenebilir enerji ortamında yaşamaktır." dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürü Abdulgani Adıyaman, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftasında çevre bilincini yaygınlaştırmak ve özellikle gençler arasında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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