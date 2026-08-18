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        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

        Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

        Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

        Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, dün Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında 42 yaşındaki Ömer Tunç'un silahla öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda A.A'yı gözaltına aldı.

        Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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