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        Adıyaman'da devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Adıyaman'da devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Şevket Aslan idaresindeki 02 ADR 545 plakalı pikap, Kahta Gerger yolu Kanboğaz mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Aslan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Aslan, hastanede yapılan müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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