Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 29.08.2026 - 18:05 Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Gazi Çapar (58) idaresindeki 30 AH 474 plakalı traktör, Balkar beldesi Yukarı Karakuyu köyünde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Çapar'ın cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ