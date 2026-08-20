Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Adıyaman'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Dün Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Kentte bir kişinin telefonla dolandırılması üzerine çalışma başlatılmış, Adıyaman'ın yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Konya ve Hatay'da dün belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.A.Z, O.Y, H.T, N.E, F.Y. ile İ.G. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: İsrail, Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir
        Bahçeli: İsrail, Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir
        Havalimanı otoparkında kadın cinayeti!
        Havalimanı otoparkında kadın cinayeti!
        İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon
        İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon
        Önce mıcır sonra tabela!
        Önce mıcır sonra tabela!
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        Baba ve oğlunu öldürdü! İfadesi kan dondurdu!
        Baba ve oğlunu öldürdü! İfadesi kan dondurdu!
        "Artık korkan değil, korkutan takım!"
        "Artık korkan değil, korkutan takım!"
        Kumulları kazıp çöplük yaptılar: 5 yıldızlı otelin 'Kaplumbağa Dostu' sertifikası iptal edildi
        Kumulları kazıp çöplük yaptılar: 5 yıldızlı otelin 'Kaplumbağa Dostu' sertifikası iptal edildi
        Galatasaray, Erzurum deplasmanında!
        Galatasaray, Erzurum deplasmanında!
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        Kedi, kediyi böyle tanıyormuş!
        Kedi, kediyi böyle tanıyormuş!
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş bulundu
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş bulundu
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Ev alıp satanlar dikkat!
        Ev alıp satanlar dikkat!
        Herkes ayağına baktı!
        Herkes ayağına baktı!
        Van Gölü'ne esmer girdiler, yine sarışın oldular
        Van Gölü'ne esmer girdiler, yine sarışın oldular
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlendiler
        Evlendiler

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Operasyonla yakalanan sahte bankacılar tutuklandı
        Operasyonla yakalanan sahte bankacılar tutuklandı
        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü
        Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü
        Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuk...
        Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuk...