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        Adıyaman'da köy okulu öğrencilerden boccede Türkiye derecesi

        Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Türkiye Birinciliği Müsabakaları'nda Adıyaman'ın Kahta ilçesini temsil eden okullar önemli başarılara imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 17:00 Güncelleme:
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        Adıyaman'da köy okulu öğrencilerden boccede Türkiye derecesi

        Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Türkiye Birinciliği Müsabakaları'nda Adıyaman'ın Kahta ilçesini temsil eden okullar önemli başarılara imza attı.

        Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcu öğrencilerin katıldığı şampiyonada mücadele eden Bostanlı Köyü Ortaokulu Bocce Takımı, kendi kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

        Yapraklı Körgüden Köyü Ortaokulu'nun kız ve erkek bocce takımları ise kategorilerinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

        Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, dereceye giren öğrenciler ile öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.






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