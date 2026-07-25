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        Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Yusuf D. idaresindeki 61 AGL 449 plakalı hafif ticari araç ile Coşkun A. yönetimindeki 46 ZD 666 plakalı otomobil, Haydarlı köyü yakınlarında çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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