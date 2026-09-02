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        Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.A.A. idaresindeki 06 CIG 183 plakalı hafif ticari araç, Kahta-Siverek kara yolu Gölgeli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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