Adıyaman'da şehit yakınları ve gazilerin ebru eserleri sergilendi

Adıyaman'da şehit yakınları ve gazilerin ebru sanatıyla hazırladığı eserler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.



Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı kapsamında yürütülen çalışma çerçevesinde şehit yakınları ve gazilere 6 ay boyunca ebru eğitimi verildi.



Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, Adıyaman'ın tarihi Perre Antik Kenti ile Kızılin Kanyonunda hazırladıkları ebru çalışmalarını tuvale yansıttı.



Ortaya çıkan eserlerden 20'si, Adıyaman AVM'de düzenlenen törenle sanatseverlerin ziyaretine açıldı.



Serginin açılışına Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Davetliler, sergilenen eserleri inceleyerek çalışmaları hazırlayan şehit yakınları ve gazilerden eserlerin hazırlanış süreci hakkında bilgi aldı.



Sergide ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anlatan 5 fotoğraf da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Programın sonunda, ebru eğitimini başarıyla tamamlayan şehit yakınları ve gazilere sertifikaları takdim edildi.

