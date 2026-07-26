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        Adıyaman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla çaya giren 25 yaşındaki genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Adıyaman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla çaya giren 25 yaşındaki genç boğuldu.

        İlçe sınırlarında bulunan tarihi Cendere Köprüsü'nün altından geçen çaya arkadaşlarıyla giren Halil Doğan (25), bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polislerin yaklaşık iki saat süren arama çalışmasının ardından Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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