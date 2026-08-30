Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Bakan Yardımcısı Aydın, Kesmetepe Camisi'nin temel atma törenine katıldı

        Bakan Yardımcısı Aydın, Kesmetepe Camisi'nin temel atma törenine katıldı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yeniden yapılacak caminin temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Bakan Yardımcısı Aydın, Kesmetepe Camisi'nin temel atma törenine katıldı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yeniden yapılacak caminin temel atma törenine katıldı.

        1956 yılında yapılan ve uzun yıllar belde halkına hizmet veren Kesmetepe Camisi, yıkılarak yeniden inşa edilmeye başlandı.

        Cami için düzenlenen temel atma törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın yanı sıra Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan katıldı.

        310 metrekare alanda inşa edilecek cami ve yanındaki lojmanın temel atma töreninde konuşan Vali Küçük, camilerin Anadolu'nun Müslüman yurdu olduğunu tescilleyen önemli yapılar olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Bakan Yardımcısı Aydın da Kesmetepe beldesinde caminin temel atma törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Kesmetepe Camisi'nin kısa sürede tamamlanarak yeniden ibadete açılmasını temenni eden Aydın, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Dua edilip kurban kesilmesinin ardından caminin temeline ilk harç döküldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki
        Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Eski dostlar birbirine girdi
        Eski dostlar birbirine girdi
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da motosiklet devrildi : 1 yaralı
        Adıyaman'da motosiklet devrildi : 1 yaralı
        Başkanı Çadır, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
        Başkanı Çadır, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
        Düşen yıldırım bahçe yangınına neden oldu
        Düşen yıldırım bahçe yangınına neden oldu
        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Traktör şarampole devrildi: 1 ölü
        Traktör şarampole devrildi: 1 ölü
        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı