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        Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Adıyaman'da depremzedelere yardımda bulundu

        Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, dezavantajlı depremzede vatandaşlara yardımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:21 Güncelleme:
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        Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Adıyaman'da depremzedelere yardımda bulundu

        Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, dezavantajlı depremzede vatandaşlara yardımda bulundu.

        Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından ampute olan, engelli ve mağdur 120 kişiye toplam 300 bin liralık market kart dağıtıldı.


        Etkinlikte konuşan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, ülke olarak depremlerin hemen ardından Türk milletiyle birlikte olduklarını ifade ederek, "6 Şubat 2023 tarihinden sonra bu bölgedeydik. Elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Yıllar sonra yeniden buraya geldik ve buradaki vatandaşlara az da olsa katkı sunmak istedik. İmkanlarımız kısıtlı ama dostluğumuz ebedidir." dedi.


        Beyazay Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ümmü Gülsüm Öncel ise konuşmasında, depremin neden olduğu maddi ve manevi hasarların devam ettiğini belirtti. Çin Halk Cumhuriyeti'ne yardımlarından dolayı teşekkür eden Öncel, "Dayanışmanın iyileştirici gücüne olan inancımızla desteğinizin katlanarak artmasını temenni ediyorum" diye konuştu.


        Konuşmaların ardından market kartlar dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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