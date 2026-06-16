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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılan genç ölü bulundu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul arama çalışmalarının 5. gününde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 09:06 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılan genç ölü bulundu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul arama çalışmalarının 5. gününde ölü bulundu.

        Kızılin köyündeki tarihi Kızılin Köprüsü mevkisinde 12 Haziran Cuma günü serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Özkul'un bulunması için yürütülen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ile Adıyaman ve Şanlıurfa'dan gelen polis su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürdü.

        Dron desteğiyle su altında ve çevrede arama yapan 84 kişilik ekip, çalışmanın 5. gününde Özkul'un cesedine, düştüğü yerden yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunan Gaziantep'in Araban ilçesindeki Fırat Nehri'nde ulaştı.

        Özkul'un cenazesi Araban Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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