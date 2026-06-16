GÜNCELLEME - Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılan genç ölü bulundu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul arama çalışmalarının 5. gününde ölü bulundu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul arama çalışmalarının 5. gününde ölü bulundu.
Kızılin köyündeki tarihi Kızılin Köprüsü mevkisinde 12 Haziran Cuma günü serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Özkul'un bulunması için yürütülen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ile Adıyaman ve Şanlıurfa'dan gelen polis su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürdü.
Dron desteğiyle su altında ve çevrede arama yapan 84 kişilik ekip, çalışmanın 5. gününde Özkul'un cesedine, düştüğü yerden yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunan Gaziantep'in Araban ilçesindeki Fırat Nehri'nde ulaştı.
Özkul'un cenazesi Araban Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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