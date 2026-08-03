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        Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira işlem hacmi tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 21:25 Güncelleme:
        Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira işlem hacmi tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen paraların kripto hesaplara aktarılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

        Zanlıların, banka ve kripto hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

        Afyonkarahisar merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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