Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira işlem hacmi tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen paraların kripto hesaplara aktarılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.



Zanlıların, banka ve kripto hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.



Afyonkarahisar merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

