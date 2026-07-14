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        Afyonkarahisar'da "17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a: İhanetin Kronolojisi" konferansı düzenlendi

        Afyonkarahisar'da "17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a: İhanetin Kronolojisi" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a: İhanetin Kronolojisi" konferansı düzenlendi

        Afyonkarahisar'da "17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a: İhanetin Kronolojisi" konferansı gerçekleştirildi.


        Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, 17-25 Aralık sürecine çok vakıf olmayan gençler için konferansın fırsat olduğunu söyledi.

        Konferansın verimli olmasını temenni eden Aktaş, "Biz de bildiklerimizi, irademiz anlamında tazelemiş oluruz. Eksiklerimiz varsa eğer onları da dinlemiş oluruz."dedi.

        -"Türkiye aleyhinde emelleri olan iş birlikçi bir karakter taşıyor"

        Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da 15 Temmuz darbe girişiminin demokrasi tarihinde yaşanan darbeler zincirinin son halkası olduğunu vurguladı.

        15 Temmuz'u diğer darbelerden ayıran bazı karakteristik farklılıkların bulunduğunu aktaran Karakaş, "Bunlardan en önemlisi hain darbe girişiminin Türkiye aleyhinde emelleri olan iş birlikçi bir karakter taşıyor. İkinci farklılığı ise, bu girişim dini kisveye bürünmüş bir örgütsel yapı tarafından gerçekleştirilmiştir. Üçüncüsü ise vatanımızın ve milletimizin bütünlüğüne, birliğine, dirliğine ve düzenine kasteden bir ihanet karakteri taşıyor olmasıdır." diye konuştu.

        AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da konferansta, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine giden sürecini ve o gece yaşadıklarını anlattı.

        Konferansın ardından Aktaş ve Karakaş, Altınok'a günün anısına plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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