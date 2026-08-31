Afyonkarahisar'da 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Giriş: 31.08.2026 - 22:28 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede önceden belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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