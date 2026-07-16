Afyonkarahisar'da buzağı güzellik yarışması yapıldı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde buzağı güzellik yarışması düzenlendi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde buzağı güzellik yarışması düzenlendi.
Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Canlı Hayvan Pazarı'nda düzenlenen etkinlikte, hemşehrilerinin güzel hayvanlar beslediğini ifade etti.
Yarışma Koordinatörü Ziya Tüfekçi de 15 buzağın yarışmaya katıldığını belirtti.
Besici Selahattin Turan ise 40 günlük buzağısının birinci olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.
Yarışma, dereceye giren hayvanlara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.
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