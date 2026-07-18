Afyonkarahisar'da eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'deki düğün salonunda Doğan Dağcı (52), aralarında mera meselesi nedeniyle husumet bulunan eniştesi A.Ö. (50) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, tabancayla Dağcı'ya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Dağcı, ambulansla kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan A.Ö'yü kısa sürede yakaladı.
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