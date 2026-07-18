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        Afyonkarahisar'da eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle'deki düğün salonunda Doğan Dağcı (52), aralarında mera meselesi nedeniyle husumet bulunan eniştesi A.Ö. (50) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, tabancayla Dağcı'ya ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Dağcı, ambulansla kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan A.Ö'yü kısa sürede yakaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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