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        Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantılı olanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, örgütte faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüpheliyi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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