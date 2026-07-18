Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. E.S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Serban beldesi yakınlarında S.A'nın kullandığı 07 BAU 143 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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