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        Afyonkarahisar'da NG Afyon Motofest 2026 için hazırlıklar tamamlandı

        Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliklerinden NG Afyon Motofest 2026 için hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 22:17 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da NG Afyon Motofest 2026 için hazırlıklar tamamlandı

        Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliklerinden NG Afyon Motofest 2026 için hazırlıklar tamamlandı.

        Afyonkarahisar'da 2-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival, 14 konser ve 50'ye yakın etkinlikle binlerce sporseveri ve müzik tutkununu ağırlayacak.

        Dünyanın en önemli motokros organizasyonlarından MXGP Türkiye ile eş zamanlı gerçekleştirilecek NG Afyon Motofest, beş gün boyunca ziyaretçilerine adrenalin, spor, müzik ve eğlenceyi bir arada sunacak.

        Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve beraberindeki heyet Motor Sporları Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

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        Vali Aktaş, burada, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağını Afyonkarahisar'da yapacaklarını söyledi.

        Yarın alanın kapılarını açacaklarını kaydeden Aktaş, "Hem festival hem de spor müsabakaları yarışma formatında kapıları açacağız ve cuma günü itibarıyla yarışma ayağının hem açılış seremonisini yapıp, cumartesi antrenmanlar, birinci yarışlar, pazar günü de ikinci yarışlar ve ödül töreniyle hem festival hem uluslararası organizasyonu yüzümüzün akıyla tamamlayacağız." dedi.

        Bunun uluslararası bir organizasyon olduğunu anımsatan Aktaş, şöyle konuştu:

        "Sadece bunu il adına değil, ülkemiz adına yapıyoruz ve yüzümüzün akıyla çıkma konusunda bu boynumuzun borcu. İnanıyorum ki hiçbir eksik kalmadan en güzel şekilde yapacağız. Burada tabii sadece alanın düzenlenmesi değil, konserler, festivaller var. Güvenlik tedbirleri var. Biz hazırız. Misafirleri, sporseverleri bekliyoruz. Yarım milyonun üzerinde bir misafirin geleceğini umuyoruz. Bu sayıyı yıllar geçtikçe artırmanın peşindeyiz."

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        Belediye Başkanı Burcu Köksal da yaklaşık iki aydır devam eden hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

        Bu yıl organizasyona 500 binin üzerinde katılımcı beklediklerini dile getiren Köksal, şunları söyledi:

        "Bu organizasyonun en önemli özelliği sadece Afyonkarahisar ya da Türkiye çapında değil, dünya çapında yapılan bir organizasyon olması ve Afyonkarahisar'da üst üste dokuzuncu kez yapılması dünya spor arenasında Türkiye'deki sporun sürdürülebilirliğini ve kalıcılığını bir kez daha gözler önüne sermekte. Bu yıl da dolu dolu bir organizasyon geçireceğiz. Hem bir yandan akrobasi gösterileri, spor şovları, yarışlar, hem konserlere hem spora hem müziğe doyacağımız güzel bir festival bizi bekliyor."

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        Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, organizasyonun gerçekleşmesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının büyük emeği bulunduğunu anımsattı.

        Özellikle belediye ekiplerinin yaklaşık iki aydır gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Akülke, "Dünya Afyonkarahisar’da buluşacak" sözünü hatırlatarak, "Bugün görüyoruz ki dünya, Afyonkarahisar'da daha uzun yıllar buluşmaya devam edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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