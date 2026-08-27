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        Afyonkarahisar'da otomobilin marketin camına çarpması güvenlik kamerasında

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir otomobilin marketin camına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da otomobilin marketin camına çarpması güvenlik kamerasında

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir otomobilin marketin camına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        T.A.A. idaresindeki 26 ALN 778 plakalı otomobil, Lala Sinan Paşa Mahallesi'nde bir marketin camına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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