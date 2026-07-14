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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da tır ile çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'da tır ile çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 18:43 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da tır ile çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        K.A, (40) idaresindeki 20 AHS 422 plakalı tır, Bağcılar köyü yakınlarında M.K'nin (79) kullandığı 32 FR 550 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, kamyonet sürücüsü M.K, yaşamını yitirdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemenin ardından M.K'nin cenazesi morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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