Afyonkarahisar'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bir kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da durdurulan otomobilde 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yaptı.



Denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Olayla ilgili E.S. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

