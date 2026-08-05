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        Afyonkarahisar'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bir kişi tutuklandı

        Afyonkarahisar'da durdurulan otomobilde 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 23:07 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bir kişi tutuklandı

        Afyonkarahisar'da durdurulan otomobilde 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yaptı.

        Denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Olayla ilgili E.S. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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