Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir kişinin üzerinde ve eşyasında arama yaptı. Aramada, 5 kilogram sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.Ç, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.