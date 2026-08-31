Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da yanan 75 hektarlık ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

        Afyonkarahisar'da yanan 75 hektarlık ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 75 hektarlık ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da yanan 75 hektarlık ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 75 hektarlık ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        ​Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde, Çukurca köyü Eldizen mevkisindeki 75 hektarlık yanan sahanın yeniden yeşertilmesi amacıyla başlatılan projede sona yaklaşıldı.

        Ekipler, fidan dikimi öncesi arazinin coğrafi yapısına uygun toprak işleme ve teraslama çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.

        ​Bölgenin ekolojik yapısına uygun türlerin planlandığı 75 hektarlık sahada, kasım ayı içerisinde fidan dikim çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gemilerde görünmeyen risk
        Gemilerde görünmeyen risk
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Maçta ikinci gol geldi!
        Maçta ikinci gol geldi!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Pentagram grubu bölündü
        Pentagram grubu bölündü
        Bugün Ne Oldu? 31 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 31 Ağustos 2026 haberleri
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Polis bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi
        Polis bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi
        NG Afyon Motofest 2 Eylül'de başlayacak
        NG Afyon Motofest 2 Eylül'de başlayacak
        Afyonkarahisar'da torbacı operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da torbacı operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
        Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
        Afyonkarahisar'da Zafer Mix Cup 2026'da şampiyonlar belli oldu
        Afyonkarahisar'da Zafer Mix Cup 2026'da şampiyonlar belli oldu