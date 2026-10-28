Afyonkarahisar'da Yeşilay'dan ücretsiz voleybol kursu açıldı
Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi, çocuklar ve gençlere yönelik ücretsiz voleybol kursu açtı.
Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi, çocuklar ve gençlere yönelik ücretsiz voleybol kursu açtı.
Afyon Lisesi Spor Salonu'nda başlayan kursa, çocuklar ve gençler katılabiliyor.
Şube Başkanı Arif Kavas, yaptığı açıklamada, "Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve bağımlılıklara karşı güçlü bir farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz ücretsiz voleybol kursunun ikinci yılına girmesinin heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kavas, çocukları ve gençleri kursa davet etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.