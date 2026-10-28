Afyonkarahisar'da Yeşilay'dan ücretsiz voleybol kursu açıldı

Kavas, çocukları ve gençleri kursa davet etti.

Şube Başkanı Arif Kavas, yaptığı açıklamada, "Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve bağımlılıklara karşı güçlü bir farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz ücretsiz voleybol kursunun ikinci yılına girmesinin heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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