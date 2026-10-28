Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da Yeşilay'dan ücretsiz voleybol kursu açıldı

        Afyonkarahisar'da Yeşilay'dan ücretsiz voleybol kursu açıldı

        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi, çocuklar ve gençlere yönelik ücretsiz voleybol kursu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da Yeşilay'dan ücretsiz voleybol kursu açıldı

        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi, çocuklar ve gençlere yönelik ücretsiz voleybol kursu açtı.

        Afyon Lisesi Spor Salonu'nda başlayan kursa, çocuklar ve gençler katılabiliyor.

        Şube Başkanı Arif Kavas, yaptığı açıklamada, "Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve bağımlılıklara karşı güçlü bir farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz ücretsiz voleybol kursunun ikinci yılına girmesinin heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kavas, çocukları ve gençleri kursa davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Şuhut'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Şuhut'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Afyonkarahisar Valisi Aktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Afyonkarahisar Valisi Aktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Dazkırı'da balık satış noktalarına denetim
        Dazkırı'da balık satış noktalarına denetim
        Bolvadin'de tarım öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri incelendi
        Bolvadin'de tarım öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri incelendi
        AFSİADFED Başkanı Sayın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AFSİADFED Başkanı Sayın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Bolvadin'de 'Cumhuriyet Sokağı' sergisi açıldı
        Bolvadin'de 'Cumhuriyet Sokağı' sergisi açıldı