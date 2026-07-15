Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'daki silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'daki silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 23:54 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'daki silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturmayı genişleterek 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, Afyonkarahisar Adliyesine getirildi.

        Şüphelilerden 8'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 10'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Dörtyol Mahallesi Uydukent Minibüs Durağı'nda 13 Temmuz'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, durak başkanı Osman Bulaş ölmüş, İsmail Ç. ise yaralanmıştı.

        Polis ekipleri, kavgaya ilişkin 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Haluk Levent ve 18 kişi hakkında tutuklama talebi
        Haluk Levent ve 18 kişi hakkında tutuklama talebi
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        "İran anlaşmak istiyor"
        "İran anlaşmak istiyor"
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde

        Benzer Haberler

        Vali Aktaş: "Bugün bizlere düşen görev; 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak...
        Vali Aktaş: "Bugün bizlere düşen görev; 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak...
        İş yerinde tüp patlaması sonrası yangın çıktı
        İş yerinde tüp patlaması sonrası yangın çıktı
        Şehitler için mevlid-i şerif programı gerçekleştirildi
        Şehitler için mevlid-i şerif programı gerçekleştirildi
        Durak başkanının öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüphelisi adliy...
        Durak başkanının öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüphelisi adliy...
        Afyonkarahisar'da '15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi' hizmete açıld...
        Afyonkarahisar'da '15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi' hizmete açıld...
        Hasadı başlayan patates fiyatıyla üreticilerin yüzünü güldürdü
        Hasadı başlayan patates fiyatıyla üreticilerin yüzünü güldürdü