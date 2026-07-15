Afyonkarahisar'daki silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturmayı genişleterek 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, Afyonkarahisar Adliyesine getirildi. Şüphelilerden 8'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 10'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - Olay Dörtyol Mahallesi Uydukent Minibüs Durağı'nda 13 Temmuz'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, durak başkanı Osman Bulaş ölmüş, İsmail Ç. ise yaralanmıştı. Polis ekipleri, kavgaya ilişkin 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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