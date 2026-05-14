Çay'da "Engelsiz Yarınlar" projesi sürüyor

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde "Engelsiz Yarınlar" projesi devam ediyor. Şehit Cengiz Karataş İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen programa, Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Türker, projeyle öğrencilerin öğrenme becerisiyle eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi. Programda, şiirlerin okunması ve çeşitli gösterilerin sunulmasının ardından sebze, meyve ve ağaç fidanlarının bulunduğu sera gezildi.

