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        Devlet desteğiyle kurulan süt toplama merkezi üretimi artırdı

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde girişimci Uğur Karcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle kurduğu modern süt toplama tesisiyle üretime katkı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Devlet desteğiyle kurulan süt toplama merkezi üretimi artırdı

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde girişimci Uğur Karcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle kurduğu modern süt toplama tesisiyle üretime katkı sağladı.

        Denizli'de yaşayan 42 yaşındaki Karcı, işini büyütmek amacıyla TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğüne proje başvurusunda bulundu.

        Hazırladığı proje onaylanan Karcı, ilçede kurduğu süt toplama merkeziyle üretimin artmasına destek oldu.

        İşletmenin sahibi Karcı, AA muhabirine, ilgilendiği mesleği babasından öğrendiğini söyledi. İşini geliştirmek için 2022'de ilçeye geldiklerini belirten Karcı, "Bölgede de ihtiyaç vardı. Dazkırı'ya bu yatırımı yaptık." dedi.

        - "Üreticilere daha iyi koşullar sunduk ve ödemeleri daha hızlı gerçekleştirdik"

        Araçların sabah erken saatte köylere çıktığını anlatan Karcı, şöyle konuştu:

        "Sıcak sütü azaltarak ve bitirerek soğuk süte geçtik. Bakteri oluşumunu en aza indirerek, soğuk süt olarak köylerden topluyoruz. Kooperatiflerden de alıyoruz. Dazkırı'dan başlayarak Denizli'nin Çivril ilçesine kadar çevredeki köylerin tamamına hizmet ediyoruz. Bölgede hizmet vermeye başlamamızın ardından daha önce günlük 300 kilogram süt üreten işletmelerin üretimi 1,5 tona çıktı. Üreticilere daha iyi koşullar sunduk ve ödemeleri daha hızlı gerçekleştirdik."

        Toplanan süt miktarının günde 100 tona yakın olduğunu vurgulayan Karcı, sütleri TKDK'nin destek verdiği araçlarla firmalara dağıttıklarını dile getirdi.

        Karcı, ilerleyen süreçte süt işleme tesisi kurmayı hedeflediğini ifade etti.

        TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir de işletmenin bölgeye ayrı bir ekonomik canlılık getirdiğini vurgulayarak, "Süt üreticileri süt toplama merkezinin uzaklığından dolayı mağdur oluyorlardı. Bu işletmeyle kapılarından sütler alınmaya başladı. İşletmeye yaklaşık 52 milyon liralık yatırım yapıldı. 21 milyon lira da hibe desteği sağlandı." diye konuştu.

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