Gündüz bakımevinde deprem ve yangın tatbikatı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Gündüz Bakımevi'nde, minik öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, çocukların afet ve acil durumlara karşı farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Eğitmenler eşliğinde yapılan uygulamalı çalışmalarda miniklere; deprem ve yangın anında yapılması gereken doğru davranış biçimleri ile güvenli tahliye süreçleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Erken yaşta afet bilincinin kazandırılmasının amaçlandığı eğitimde minikler, olası acil durumlarda panik yapmadan nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak tecrübe etti.

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Tatbikatın ardından belediye yetkilileri, çocukların güvenliği ve bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen bu anlamlı çalışmaya katkılarından dolayı Afyonkarahisar AFAD Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.