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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Sandıklı'da bağ evi ve besihanede çıkan yangın söndürüldü

        Sandıklı'da bağ evi ve besihanede çıkan yangın söndürüldü

        Sandıklı ilçesinde bağ evi ve besihanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Sandıklı'da bağ evi ve besihanede çıkan yangın söndürüldü

        Sandıklı ilçesinde bağ evi ve besihanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hüdai Kaplıcaları mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle tutuşan otlar, yakınındaki bağ evi ve besihaneye sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, bağ evi ve besihanede hasara neden oldu.

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