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        Tarihe tanık Kırkgöz Köprüsü'ndeki bakımsızlık ve tahribat yürek yakıyor

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusuyla sefer sırasında üzerinden geçtiği tarihi Kırkgöz Köprüsü, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle ciddi boyutta tahribata uğradı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Tarihe tanık Kırkgöz Köprüsü'ndeki bakımsızlık ve tahribat yürek yakıyor

        Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bulunan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın ordusuyla sefer sırasında üzerinden geçtiği tarihi Kırkgöz Köprüsü, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle ciddi boyutta tahribata uğradı.

        Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayan tarihi ipek yolu üzerindeki en önemli yapılardan biri olan Kırkgöz Köprüsü, son dönemde bakımsızlık ve bilinçsiz kullanımın kurbanı oldu. Tarihi yapının üzerindeki taşların zamanla ayrışarak yerinden koptuğu görülürken, köprüye sonradan eklenen beton korkulukların ise kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce aşağı itilerek yıkıldığı tespit edildi.

        Çevre kirliliği ve tahribat tepki çekiyor

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        Yüzyıllara meydan okuyan tarihi mirasın çevresi ve üzeri, atılan alkol şişeleri ile adeta çöplüğe döndü. Köprüdeki taşların düşmesi ve yapının tahrip edilmesi, hem çevre sakinlerinin hem de tarihi mirasa duyarlı vatandaşların tepkisini çekiyor. Yıkılma ve kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan köprünün acilen koruma altına alınması bekleniyor.

        Bölge halkı, tarihi Kırkgöz Köprüsü’nün hak ettiği değeri görmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için yetkili kurumların acilen harekete geçmesini bekliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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