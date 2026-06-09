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        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından hayatını kaybeden öğretmenle ilgili açıklama:

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından hayatını kaybeden öğretmenle ilgili açıklama:

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğünü, kamu görevlileri hakkında da Valilikten soruşturma izni talep edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından hayatını kaybeden öğretmenle ilgili açıklama:

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğünü, kamu görevlileri hakkında da Valilikten soruşturma izni talep edildiğini bildirdi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında olay yeri inceleme işlemlerinin yapıldığı, dijital materyale el konulduğu, ilgili kişilerin ifadelerinin alındığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik delillerin toplandığı belirtildi.

        Soruşturmanın tüm yönleriyle ve büyük hassasiyetle devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Vefat eden ile görev yaptığı okulun yöneticisi arasında daha önce adli mercilere intikal eden bir olay nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 3 Haziran 2026'da (vefat olayından önce) iddianame düzenlenmiş olup, yargılama süreci devam etmektedir. Ölüm olayına ilişkin kamuoyuna yansıyan tüm iddialar titizlikle araştırılmakta, hiçbir ihtimal göz ardı edilmeksizin soruşturma sürdürülmektedir. Ayrıca çalışma koşulları ile kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla ilgili kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında Ağrı Valiliğinden soruşturma izni talep edilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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