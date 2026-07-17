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        Ağrı'da liseli gençlerin tarih ve kültür rotası yolculuğu başladı

        Ağrı'da, valilik himayesinde hayata geçirilen program kapsamında 320 lise öğrencisi, Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı kapsayan tarih ve kültür rotası yolculuğuna çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Ağrı'da liseli gençlerin tarih ve kültür rotası yolculuğu başladı

        Ağrı'da, valilik himayesinde hayata geçirilen program kapsamında 320 lise öğrencisi, Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı kapsayan tarih ve kültür rotası yolculuğuna çıktı.

        Valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kentte eğitim gören lise öğrencilerine yönelik gezi programı düzenleniyor.

        "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temasıyla yapılan gezi kapsamında valilik önünde program düzenlendi.

        Vali Önder Bozkurt ve beraberindekiler, Ahlat, Çanakkale ve Ankara'ya gidecek 320 öğrenciyi uğurladı.

        Gezi programı kapsamında belirli aralıklarla toplamda 1071 öğrenci, tarihi ve kültürel yerleri görme şansı bulacak.

        Program kapsamında, Malazgirt Zaferi'nin ruhunu yaşatan Ahlat'ı, milletin bağımsızlık mücadelesinin simgesi Çanakkale'yi ve başkent Ankara'yı ziyaret edecek öğrenciler, tarihi ve kültürel mirası yerinde görme imkanı bulacak, milli bilinç, tarih şuuru ve medeniyet tasavvurlarını güçlendirecek çeşitli etkinliklere katılacak.

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