Ağrılı çiftçi 40 dekarlık tarlasında 3 yıldır kavun karpuz üretiyor

Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 3 yıldır kavun karpuz üreten çiftçinin tarlasında hasat programı düzenlendi.

İl merkezine bağlı Yurtpınar köyünde yaşayan 51 yaşındaki Doğan Kaya, çeşitli tarım ürünlerinin yanı sıra alternatif ürün olarak 3 yıldır 40 dekarlık tarlasında kavun karpuz yetiştiriyor.

Kaya'nın tarlasında İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve vatandaşların katılımıyla hasat programı yapıldı.

Hüseyinoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte alternatif ürünlerin yetiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Hüseyinoğlu, "Bu yıl ilimizde yaklaşık 2 bin dekarlık alanda kavun karpuz üretildi. Dekar başına 2 bin 500 kilogram verim bekleniyor. Amacımız birim alanda elde edilen verimin ve çiftçi gelirinin artırılmasını sağlamak. Alternatif ürünlerin üretimini destekliyoruz. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız sahada hastalık kontrolleriyle ilgili denetimler yapıyor, üreticilere gübreleme, çapa ve ilaçlamalarla ilgili temel eğitimler veriyor." dedi.

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Üretici Kaya da çocukluğundan bu yana bostan işleriyle uğraştığını söyledi.

Kaya, "Geçen seneye göre bu yıl ürünler daha iyi oldu. Bizim köy geçmişten bu yana kavun karpuz üretiyor. Kışın Ağrı'da kantin işletiyorum, yazın da 3 ay kavun karpuzla ilgileniyorum. Ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz. 40 dekarlık tarlada 100-120 ton verim bekliyoruz. Emek verdiğinde kaliteyi görüyorsun." diye konuştu.