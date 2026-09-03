Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrılı çiftçi 40 dekarlık tarlasında 3 yıldır kavun karpuz üretiyor

        Ağrılı çiftçi 40 dekarlık tarlasında 3 yıldır kavun karpuz üretiyor

        Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 3 yıldır kavun karpuz üreten çiftçinin tarlasında hasat programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Ağrılı çiftçi 40 dekarlık tarlasında 3 yıldır kavun karpuz üretiyor

        Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 3 yıldır kavun karpuz üreten çiftçinin tarlasında hasat programı düzenlendi.

        İl merkezine bağlı Yurtpınar köyünde yaşayan 51 yaşındaki Doğan Kaya, çeşitli tarım ürünlerinin yanı sıra alternatif ürün olarak 3 yıldır 40 dekarlık tarlasında kavun karpuz yetiştiriyor.

        Kaya'nın tarlasında İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve vatandaşların katılımıyla hasat programı yapıldı.

        Hüseyinoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte alternatif ürünlerin yetiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

        Hüseyinoğlu, "Bu yıl ilimizde yaklaşık 2 bin dekarlık alanda kavun karpuz üretildi. Dekar başına 2 bin 500 kilogram verim bekleniyor. Amacımız birim alanda elde edilen verimin ve çiftçi gelirinin artırılmasını sağlamak. Alternatif ürünlerin üretimini destekliyoruz. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız sahada hastalık kontrolleriyle ilgili denetimler yapıyor, üreticilere gübreleme, çapa ve ilaçlamalarla ilgili temel eğitimler veriyor." dedi.

        REKLAM

        Üretici Kaya da çocukluğundan bu yana bostan işleriyle uğraştığını söyledi.

        Kaya, "Geçen seneye göre bu yıl ürünler daha iyi oldu. Bizim köy geçmişten bu yana kavun karpuz üretiyor. Kışın Ağrı'da kantin işletiyorum, yazın da 3 ay kavun karpuzla ilgileniyorum. Ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz. 40 dekarlık tarlada 100-120 ton verim bekliyoruz. Emek verdiğinde kaliteyi görüyorsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        İlk ders zili bugün çalıyor
        İlk ders zili bugün çalıyor
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar

        Benzer Haberler

        Ağrı'da besicilerde sonbahar hareketliliği
        Ağrı'da besicilerde sonbahar hareketliliği
        Patnos Kütüphanesi'nde kitaplarla dolu keyifli bir gün
        Patnos Kütüphanesi'nde kitaplarla dolu keyifli bir gün
        Ağrı'da 5. sınıf öğrencilerinin uyum heyecanına veliler de ortak oldu
        Ağrı'da 5. sınıf öğrencilerinin uyum heyecanına veliler de ortak oldu
        Marifin Kalbinde Oyun: öğrenciler eğlenerek öğreniyor
        Marifin Kalbinde Oyun: öğrenciler eğlenerek öğreniyor
        Patnos'ta yeni eğitim- öğretim yılı için planlama
        Patnos'ta yeni eğitim- öğretim yılı için planlama
        Ağrı'da okul öncesi alışveriş telaşı başladı
        Ağrı'da okul öncesi alışveriş telaşı başladı