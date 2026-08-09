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        Aksaray'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 2 kişi öldü

        Aksaray'da alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Aksaray'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 2 kişi öldü

        Aksaray'da alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Gençosman köyünde Osman B. (54) ile Murat A. (47) ve Ali S. (40) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Osman B. yanındaki silahla Murat A. ve Ali S'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Murat A. ve Ali S'nin yaşamını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri Osman B'yi kent merkezinde saklandığı evinde yakaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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