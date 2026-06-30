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        Aksaray'da "Anadolu Motifleri ile Türkiye Yüzyılı" sergisi açıldı

        Aksaray'da "Anadolu Motifleri ile Türkiye Yüzyılı" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Aksaray'da "Anadolu Motifleri ile Türkiye Yüzyılı" sergisi açıldı

        Aksaray'da "Anadolu Motifleri ile Türkiye Yüzyılı" sergisi açıldı.

        Vali Murat Duru ve Belediye Başkanı Evren Dinçer II. Kılıçarslan Hamamı Sergi Salonu'nda Aksaray Belediyesi Kadın Aktivite Merkezleri (AKMEK) kursiyerlerince yapılan ürünlerin sergilendiği serginin açılışını gerçekleştirdi.

        Vali Duru, burada, kadınların emek sarf ederek ortaya koydukları birbirinden kıymetli eserlerin çok değerli olduğunu söyledi.

        Bir milleti millet yapan en önemli unsurun kültür olduğunu belirten Duru, "Eğer bir millet kültürünü yaşatmıyor ve gelecek nesillere aktarmıyorsa, o milletten bahsedilemez. O millet kaybolur gider. Türkler, tarih sahnesine çıktığı günden beri medeniyete yön vermiş, başka medeniyetlerden etkilenmiş ve onları da etkilemiştir. Dolayısıyla kadim bir medeniyetimiz var. Bu kadim medeniyetin merkezi de Anadolu'nun tam ortasında bulunan Aksaray'dır." diye konuştu.

        Başkan Dinçer ise kentte kültürel ve sanatsal etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

        AKMEK kursiyerlerince hazırlananan eserleri sizlerle buluşturmanın mutluluğu ve sevinci içerisinde olduklarını belirten Dinçer, "Kursiyerlerimizin hem kendi yeteneklerini geliştirmeleri hem de aile ekonomilerine katkı sağlamaları çok önemli. Yaptığımı çalışmalar ve onların ortaya çıkardığı eserlerin sizlerle buluşturulması ayrıca büyük önem taşıyor." dedi.


        Program Duru, Dinçer ve protokol üyelerinin sergiyi gezmesinin ardından sona erdi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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