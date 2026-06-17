Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Aksaray'da "Bir Çocuk Bir Meşe, Bin Meşe Bir Orman" yarışması kazananları ödüllerini aldı

        Aksaray'da "Bir Çocuk Bir Meşe, Bin Meşe Bir Orman" yarışması kazananları ödüllerini aldı

        Eskil Kaymakamlığınca düzenlenen "Bir Çocuk Bir Meşe, Bin Meşe Bir Orman" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Aksaray'da "Bir Çocuk Bir Meşe, Bin Meşe Bir Orman" yarışması kazananları ödüllerini aldı

        Eskil Kaymakamlığınca düzenlenen "Bir Çocuk Bir Meşe, Bin Meşe Bir Orman" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

        Öğrencilerin çevre bilincini artırmayı amaçlayan yarışmada, Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Zeynep Asel Gök birinci, Eskil İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Osman Furkan Sökel ikinci ve Eşmekaya İlkokulu öğrencisi Tahire İkra Akkaş üçüncü oldu.

        Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ethem Bozgöz, proje ve yarışmanın çocuklarda çevre bilincinin gelişmesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

        Öğrencilerin doğayla bağ kurmalarını, sorumluluk almalarını ve çevreye karşı duyarlılık geliştirmelerini amaçladıklarını belirten Bozgöz, "Çocuklarımızın aylar boyunca emek vererek yetiştirdikleri meşe fidanları, onların sabrını, azmini ve doğa sevgisini ortaya koydu. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, projeye katkı sunan öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        'Savaşın maliyeti yansıtılmadı'
        'Savaşın maliyeti yansıtılmadı'
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?

        Benzer Haberler

        Ceza yese de üslubuyla hem polisi hem de gazetecileri şaşırttı
        Ceza yese de üslubuyla hem polisi hem de gazetecileri şaşırttı
        Gazeteciden hayat kurtaran müdahale kamerada
        Gazeteciden hayat kurtaran müdahale kamerada
        Aracıyla kaza yapan sürücü: "Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var"
        Aracıyla kaza yapan sürücü: "Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var"
        Aksaray'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Aksaray'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Otomobilde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı
        Otomobilde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı
        Kaldırımda yürürken, 'Neden yan baktın?' tartışmasında bıçakla yaralandı
        Kaldırımda yürürken, 'Neden yan baktın?' tartışmasında bıçakla yaralandı