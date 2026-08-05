Aksaray'da bir villanın bahçesinde tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı Aydın'da tutuklandı

Aksaray'da bir villanın bahçesinde tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı, yakalandığı Aydın'da tutuklandı.



Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çiftlik Mahallesi'nde çıkan tartışmanın ardından arkadaşı Mustafa Eriş'i (61) tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan zanlı G.U'yu (38) yakalamak için çalışma başlattı.



Teknik takibin ardından G.U'nun, Aydın'da bir yazlıkta saklandığı ve yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve özel harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda G.U. yakalandı.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan G.U. adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Aksaray'da, 26 Temmuz'da, bir villada 6 kişilik grup yemek yediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış G.U, silahla Mustafa Eriş'i (61) yaralamıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Mustafa Eriş'in (61) hayatını kaybettiği belirlemişti.



Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli G.U'yu (38) yakalamak için çalışma başlatmıştı.

