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        Aksaray'da bir villanın bahçesinde tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı Aydın'da tutuklandı

        Aksaray'da bir villanın bahçesinde tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı, yakalandığı Aydın'da tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 01:00 Güncelleme:
        Aksaray'da bir villanın bahçesinde tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı Aydın'da tutuklandı

        Aksaray'da bir villanın bahçesinde tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı, yakalandığı Aydın'da tutuklandı.

        Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çiftlik Mahallesi'nde çıkan tartışmanın ardından arkadaşı Mustafa Eriş'i (61) tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan zanlı G.U'yu (38) yakalamak için çalışma başlattı.

        Teknik takibin ardından G.U'nun, Aydın'da bir yazlıkta saklandığı ve yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve özel harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda G.U. yakalandı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan G.U. adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Aksaray'da, 26 Temmuz'da, bir villada 6 kişilik grup yemek yediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış G.U, silahla Mustafa Eriş'i (61) yaralamıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Mustafa Eriş'in (61) hayatını kaybettiği belirlemişti.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli G.U'yu (38) yakalamak için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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