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        Aksaray'da drenaj kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

        Aksaray'da drenaj kanalına düşen otomobildeki sürücü ile bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Aksaray'da drenaj kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

        Aksaray'da drenaj kanalına düşen otomobildeki sürücü ile bir kişi hayatını kaybetti.


        Merkeze bağlı Sağlık beldesinde Kadir Baltacı (32) yönetimindeki 68 AGV 799 plakalı otomobil drenaj kanalına düştü.


        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Baltacı ile araçta bulunan Zarife İlban (25) yaşamını yitirdi.


        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu İlban ile Baltacı'nın cansız bedenleri kanaldan çıkarılarak morga konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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