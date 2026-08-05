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        Aksaray'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Aksaray'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Y.H.M. (26) idaresindeki 06 EKN 219 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında, E.K. (40) yönetimindeki 34 EBB 580 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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