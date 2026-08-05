Aksaray'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Y.H.M. (26) idaresindeki 06 EKN 219 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında, E.K. (40) yönetimindeki 34 EBB 580 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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