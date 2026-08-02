Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



İsmail İ. yönetimindeki 06 BHZ 890 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 50. kilometresinde kavşakta, Mehmet Ali Aslanhan idaresindeki 68 AH 300 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü Aslanhan (51), eşi Ayşe Aslanhan (50) ile kızı Sümeyye Aslanhan yaralandı.



Sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe Aslanhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



