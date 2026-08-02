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        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        İsmail İ. yönetimindeki 06 BHZ 890 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 50. kilometresinde kavşakta, Mehmet Ali Aslanhan idaresindeki 68 AH 300 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Aslanhan (51), eşi Ayşe Aslanhan (50) ile kızı Sümeyye Aslanhan yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe Aslanhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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