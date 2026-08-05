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        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Rojdan D. (26) idaresindeki 34 PMU 298 plakalı otomobil, Eski Sanayi Kavşağı'nda Bayram İ. yönetimindeki 68 DD 940 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki H.N.İ. (4) ile Fatma İ. (24) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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