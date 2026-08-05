Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Giriş: 05.08.2026 - 15:01 Güncelleme:
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Rojdan D. (26) idaresindeki 34 PMU 298 plakalı otomobil, Eski Sanayi Kavşağı'nda Bayram İ. yönetimindeki 68 DD 940 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki H.N.İ. (4) ile Fatma İ. (24) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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